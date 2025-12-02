India, applicazione del governo obbligatoria su tutti i nuovi telefoni

L’ordinanza, approvata la scorsa settimana, obbliga tutti i produttori ad adattare i nuovi smartphone entro 90 giorni. Per il governo, l’app Sanchar Saathi servirà a garantire la sicurezza informatica degli utenti ma per gli esperti di tratta di una violazione della privacy ascolta articolo

Una app del governo installata obbligatoriamente su tutti i nuovi smartphone. È questa la nuova ordinanza voluta dal governo indiano e che sta facendo molto discutere, in particolare sul tema della privacy. Si chiama Sanchar Saathi ed è una applicazione non removibile che l’India ha ordinato di installare a tutti i produttori di telefoni. Lo scopo, per il governo, sarebbe quello di garantire la sicurezza informatica a tutti gli utenti: l’app, infatti, aiuterà i cittadini a verificare l'autenticità di un telefono controllandone l'Imei, International Mobile Equipment Identity, il codice univoco di 15 cifre che identifica e autentica ogni dispositivo mobile sulle reti cellulari e permette di segnalare eventuali usi impropri delle risorse di telecomunicazione.

Obbligo entro 90 giorni L'ordinanza del governo è stata approvata la scorsa settimana: dal momento in cui è stata resa pubblica, i produttori di smartphone hanno l’obbligo di ottemperare al requisito entro 90 giorni. Il Dipartimento delle Telecomunicazioni indiano, come si legge in un comunicato, ha affermato che i telefoni cellulari con numeri Imei duplicati o falsificati rappresentano un "grave pericolo" per la sicurezza informatica delle telecomunicazioni. L'India, sostengono dal governo, ha un grande mercato di dispositivi mobili di seconda mano: in numerosi casi “dispositivi rubati o inseriti in una lista nera vengono rivenduti ad acquirenti ignari, che ne diventano vittime".