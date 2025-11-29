Offerte Black Friday
Bosnia, luci e ombre della vittoria del delfino di Dodik in Republika srpska

Ludovica Passeri

Il 23 novembre si sono tenute le elezioni presidenziali straordinarie, dopo il passo indietro obbligato di Dodik, interdetto dagli incarichi politici per i prossimi sei anni. Sebbene il suo candidato abbia vinto su quello dell'opposizione, lo scarto è stato strettissimo e solo il 35% degli aventi diritto si è recato alle urne. Sullo sfondo la dialettica tra l'entità serba e le istituzioni centrali bosniache che rimane serratissima

