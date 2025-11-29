Il 23 novembre si sono tenute le elezioni presidenziali straordinarie, dopo il passo indietro obbligato di Dodik, interdetto dagli incarichi politici per i prossimi sei anni. Sebbene il suo candidato abbia vinto su quello dell'opposizione, lo scarto è stato strettissimo e solo il 35% degli aventi diritto si è recato alle urne. Sullo sfondo la dialettica tra l'entità serba e le istituzioni centrali bosniache che rimane serratissima