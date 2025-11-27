Compare casa prima dei 40 anni? Impossibile, in Italia come negli usa

Negli Usa l’età media del primo acquisto di una casa ha raggiunto i 40 anni, spinta da costi elevati, affitti onerosi e scarsa offerta. Anche in Italia molti giovani restano esclusi dal mercato, mentre cresce l’acquisto di immobili come investimento
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi