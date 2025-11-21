Papa Leone oggi incontra online i giovani cattolici americani

Alle 16 (ora italiana) il Pontefice si collega online con la National Catholic Youth Conference (NCYC), in corso a Indianapolis, per rispondere alle domande di alcuni adolescenti. Attesi oltre 15mila giovani con i loro accompagnatori. L’incontro in diretta streaming è il primo di questo genere per il Santo Padre e si inserisce sulla scia del primo Giubileo degli Influencer digitali, che si è svolto a luglio
Questo pomeriggio, alle 16 (ora italiana) Papa Leone XIV si collegherà con la sessione plenaria della National Catholic Youth Conference (NCYC), organizzata dalla Federazione Nazionale per la Pastorale Giovanile Cattolica (NFCYM), in corso presso il Lucas Oil Stadium di Indianapolis, Indiana, per rispondere, durante un incontro moderato da Katie Prejan McGrady, alle domande di alcuni adolescenti. All'incontro sono attesi oltre 15.000 adolescenti con i loro accompagnatori.
Primo incontro digitale del Papa con i giovani statunitensi
L’incontro in diretta streaming, il primo di questo genere per il Pontefice, avverrà alle 10 (ora della costa orientale Usa). Il Papa si rivolgerà a circa 15mila giovani iscritti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, provenienti da movimenti giovanili cattolici di tutto il Paese. Il dialogo dal vivo dovrebbe durare circa 45 minuti. Sarà un’opportunità significativa, si legge in un comunicato dell’organismo, per i giovani di percepire la sollecitudine e l’attenzione della Chiesa universale per le loro voci, esperienze e speranze. Questo evento si inserisce sulla scia del primo Giubileo degli Influencer digitali, che si è svolto il 28 e il 29 luglio a Roma.
Leone come Francesco
“La scelta del Santo Padre di incontrare in questo modo la gioventù americana — ha affermato l’arcivescovo di Philadelphia Nelson Jesus Pérez, membro del Consiglio direttivo di NFCYM — è un’espressione della sua vicinanza ai giovani cattolici, seguendo le orme del suo predecessore, Papa Francesco”. Sarà un gruppo selezionato di giovani a dialogare direttamente con il Papa durante la sessione. La plenaria riunisce a Indianapolis dal 20 al 22 novembre migliaia di giovani cattolici, responsabili di pastorale, membri del clero e volontari da tutti gli Stati Uniti per tre giorni di preghiera, formazione, comunità e celebrazione.
Vedi anche
Papa Leone XIV a Sky TG24: "Prego sempre per la pace". VIDEO
vatican media
Giubileo giovani, Papa Leone XIV a Tor Vergata. FOTO
Moltissimi pellegrini hanno affollato per tutta la giornata del 2 agosto, dal mattino alla sera, la spianata di Tor Vergata a Roma per il Giubileo dei giovani con Papa Leone XIV. Si stima oltre un milione di partecipanti, da 146 Paesi del mondo