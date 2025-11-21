Papa Leone oggi incontra online i giovani cattolici americani

Alle 16 (ora italiana) il Pontefice si collega online con la National Catholic Youth Conference (NCYC), in corso a Indianapolis, per rispondere alle domande di alcuni adolescenti. Attesi oltre 15mila giovani con i loro accompagnatori. L’incontro in diretta streaming è il primo di questo genere per il Santo Padre e si inserisce sulla scia del primo Giubileo degli Influencer digitali, che si è svolto a luglio

Primo incontro digitale del Papa con i giovani statunitensi

L’incontro in diretta streaming, il primo di questo genere per il Pontefice, avverrà alle 10 (ora della costa orientale Usa). Il Papa si rivolgerà a circa 15mila giovani iscritti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, provenienti da movimenti giovanili cattolici di tutto il Paese. Il dialogo dal vivo dovrebbe durare circa 45 minuti. Sarà un’opportunità significativa, si legge in un comunicato dell’organismo, per i giovani di percepire la sollecitudine e l’attenzione della Chiesa universale per le loro voci, esperienze e speranze. Questo evento si inserisce sulla scia del primo Giubileo degli Influencer digitali, che si è svolto il 28 e il 29 luglio a Roma.

Leone come Francesco

“La scelta del Santo Padre di incontrare in questo modo la gioventù americana — ha affermato l’arcivescovo di Philadelphia Nelson Jesus Pérez, membro del Consiglio direttivo di NFCYM — è un’espressione della sua vicinanza ai giovani cattolici, seguendo le orme del suo predecessore, Papa Francesco”. Sarà un gruppo selezionato di giovani a dialogare direttamente con il Papa durante la sessione. La plenaria riunisce a Indianapolis dal 20 al 22 novembre migliaia di giovani cattolici, responsabili di pastorale, membri del clero e volontari da tutti gli Stati Uniti per tre giorni di preghiera, formazione, comunità e celebrazione.