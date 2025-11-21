Bangladesh, terremoto di magnitudo 5.6 a Nord-est di Dacca

Finora non sono state registrate vittime, ma l'impatto, secondo una stima dell'Usgs, potrebbe causarne molte. Il sisma ha avuto ipocentro a soli 15 chilometri di profondità ed epicentro a circa 30 km dalla capitale

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 10:38 ora locale (le 5:38 in Italia) in Bangladesh. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ipocentro a soli 15 chilometri di profondità ed epicentro circa 30 km a Nord-est della capitale Dacca, nell'area della città di Narsingdi.

La scossa avvertita anche in India, scene di panico a Calcutta

Finora non sono state registrate vittime, ma l'impatto, secondo una stima dell'Usgs, potrebbe causarne molte. La scossa, durata una trentina di secondi a detta dei testimoni, è stata avvertita distintamente anche in India. Scene di panico a Calcutta e nei distretti adiacecenti, dove molte persone si sono riversate in strada uscendo da case, uffici e scuole.