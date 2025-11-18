Il Nobel Spence: "Trump stratega della distrazione. Ai? Rischio bolla"
A poco più di un anno dalle elezioni Usa che hanno portato Trump per la seconda volta alla Casa Bianca; in un contesto geopolitico in cui l’Europa sembra essere più che mai schiacciata e quindi irrilevante rispetto a Usa, Russia e Cina; di fronte ad un mercato che alterna il raggiungimento di nuovi massimi storici a giornate di cali incondizionati, ecco una chiave di lettura autorevole. Intervista al professor Michael Spence, economista e premio Nobel per l’economia
