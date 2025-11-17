Architects for Gaza, Yara e Nasser: "Le macerie? Parte dell’identità"

Fondatori del collettivo Architects for Gaza, gli architetti Yara Sharif e Nasser Golzari raccontano il processo di ricostruzione della Striscia, quasi completamente distrutta dai ripetuti bombardamenti israeliani. "Gaza non è una tela bianca su cui le potenze occidentali possono andare a costruire ciò che vogliono, Gaza appartiene solo al suo popolo", spiegano. Per questo, la ricostruzione "non può e non deve escludere il coinvolgimento diretto dei palestinesi"