Inverno demografico, come (non) funziona il “modello ungherese”
Si parla tanto di inverno demografico: ma come si affronta fuori dall'Italia? In Ungheria le politiche per la natalità sono al centro del governo Orbán e lodate da leader come Meloni e Trump. Gli esperti ne mettono però in dubbio l’efficacia: simboliche e selettive, non affrontano povertà infantile, istruzione e disuguaglianza di genere. Ne abbiamo parlato con Ivett Szalma, professoressa all’ELTE di Budapest e responsabile del gruppo di ricerca sulla sociologia riproduttiva "Momentum"
