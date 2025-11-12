Londra, moglie di Jack Ma compra ex ambasciata italiana a Belgravia per 22 milioni di euroMondo
L’operazione, da circa 22 milioni di euro, conferma il continuo interesse degli investitori asiatici per gli immobili di pregio europei
La moglie di Jack Ma, Cathy Ying Zhang, ha acquistato lo scorso autunno a Londra, nel prestigioso quartiere di Belgravia, l’edificio che in passato ospitava la delegazione dell’Italia e poi la residenza dell’addetto alla Difesa italiana. La magione tardo-edordiana di interesse storico si estende su circa 740 m² e dispone di sei camere da letto, ascensore interno, sala cinema e doppio parcheggio sotterraneo. Il prezzo indicato è di circa 19,5 milioni di dollari, pari a quasi 22 milioni di euro. Jack Ma è un imprenditore e filantropo cinese, fondatore del colosso dell’e-commerce Alibaba Group. Ha costruito uno degli imperi tecnologici più influenti al mondo, simbolo dell’ascesa economica della Cina.
Un investimento nel cuore di Londra
L’operazione si inserisce in una strategia più ampia della famiglia Ma, che nel tempo ha accumulato immobili di lusso a livello internazionale, tra cui proprietà a Singapore, Hong Kong e in Francia. Nonostante una fase complessa per il segmento “super-prime” del mercato immobiliare londinese, soprattutto per gli investitori stranieri, l’acquisto segnala che location d’élite ed edifici con una storia diplomatica restano un rifugio sicuro per grandi patrimoni globali.