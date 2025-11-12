Londra, moglie di Jack Ma compra ex ambasciata italiana a Belgravia

La moglie di Jack Ma, Cathy Ying Zhang, ha acquistato lo scorso autunno a Londra, nel prestigioso quartiere di Belgravia, l’edificio che in passato ospitava la delegazione dell’Italia e poi la residenza dell’addetto alla Difesa italiana. La magione tardo-edordiana di interesse storico si estende su circa 740 m² e dispone di sei camere da letto, ascensore interno, sala cinema e doppio parcheggio sotterraneo. Il prezzo indicato è di circa 19,5 milioni di dollari, pari a quasi 22 milioni di euro. Jack Ma è un imprenditore e filantropo cinese, fondatore del colosso dell’e-commerce Alibaba Group. Ha costruito uno degli imperi tecnologici più influenti al mondo, simbolo dell’ascesa economica della Cina.