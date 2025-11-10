Al Sharaa alla Casa Bianca: da jihadista ricercato a alleato di Trump?

Per anni ha figurato nell’elenco dei terroristi ricercati dagli Stati Uniti e da buona parte dei Paesi occidentali. Poi, con la rivolta da lui guidata contro il regime di Bashar Al-Assad, l’avvio del nuovo governo siriano e la sua ascesa al ruolo di presidente siriano, le cose sono radicalmente cambiate. Ma che significato dare al suo viaggio americano?
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi