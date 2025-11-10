Al Sharaa alla Casa Bianca: da jihadista ricercato a alleato di Trump?

Per anni ha figurato nell’elenco dei terroristi ricercati dagli Stati Uniti e da buona parte dei Paesi occidentali. Poi, con la rivolta da lui guidata contro il regime di Bashar Al-Assad, l’avvio del nuovo governo siriano e la sua ascesa al ruolo di presidente siriano, le cose sono radicalmente cambiate. Ma che significato dare al suo viaggio americano?