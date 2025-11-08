Cina contro Ue: "Accolta al Parlamento Europeo dirigente di Taiwan"

Nel suo intervento, del tutto imprevisto e tenuto segreto sino all'ultimo momento, la vicepresidente di Taiwan Hsiao Bi-khim ha lodato la vicinanza dell'Unione europea alla sua causa: "L'Europa ha difeso la libertà sotto attacco. E Taiwan ha difeso la democrazia sotto pressione". Si è trattato del primo discorso di un alto membro del governo taiwanese in un parlamento straniero. Durissima la reazione di Pechino che in una lettera parla di grave interferenza negli affari interni della Cina ascolta articolo

Scontro diplomatico tra la Cina e l'Unione europea. La missione cinese a Bruxelles ha diffuso una durissima nota per protestare contro il fatto che ieri la vice presidente di Taiwan, Bi-khim, sia stata invitata a parlare nel Parlamento europeo, a sorpresa, a un evento organizzato dall'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac). Si è trattato del primo discorso di un alto membro del governo taiwanese in un parlamento straniero. "E' una mossa - attacca Pechino - che viola gravemente il principio di una sola Cina, interferisce gravemente nei nostri affari interni e compromette gravemente la fiducia politica reciproca tra Cina e Ue".

Hsiao: “Taiwan è importante per il mondo per la sua democrazia” Nel suo intervento, del tutto imprevisto e tenuto segreto sino all'ultimo momento, la vicepresidente di Taiwan Hsiao Bi-khim, come riferisce Euroactiv, ha lodato la vicinanza dell'Unione europea alla sua causa: "L'Europa ha difeso la libertà sotto attacco. E Taiwan ha difeso la democrazia sotto pressione", ha detto Hsiao. Quindi ha ribadito che Taiwan "è importante per il mondo" per la sua democrazia, il suo ruolo nelle catene di approvvigionamento globali e il suo contributo alla salute pubblica internazionale. Ha infine aggiunto che la stabilità nello Stretto di Taiwan è "un pilastro della prosperità globale".

