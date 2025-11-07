Usa, pacco sospetto a base militare: diverse persone ricoverate

Un edificio della Joint Base Andrews in Maryland, vicino a Washington DC, è stato evacuato dopo che una persona ha aperto un pacco sospetto che conteneva una polvere sconosciuta. Molte persone sono state trasportate al Malcolm Grove Medical Center della base

Un pacco sospetto è stato consegnato a una base militare Usa e ha provocato il malore e il ricovero in ospedale di diverse persone. È successo alla Joint Base Andrews, nel Maryland, non molto lontano da Washington DC. Come riferito dalla Cnn che cita una dichiarazione della base militare colpita, un edificio della base è stato evacuato dopo che una persona ha "aperto un pacco sospetto" che conteneva una polvere sconosciuta e probabilmente tossica.

Il comunicato della base militare

"A scopo precauzionale, l'edificio e l'edificio di collegamento sono stati evacuati ed è stato istituito un cordone di sicurezza attorno all'area", si legge nel comunicato della Joint Base Andrews. Diverse persone sono state trasportate al Malcolm Grove Medical Center della base. "I soccorritori della Joint Base Andrews sono stati inviati sul posto, hanno accertato l'assenza di minacce immediate e hanno consegnato la scena all'Ufficio Investigazioni Speciali. Un'indagine è attualmente in corso".