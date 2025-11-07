Vienna, sparatoria in un ristorante turco: un morto e un ferito

Come riferiscono i media locali, entrambe le vittime sarebbero di nazionalità cecena. Il responsabile della sparatoria, in fuga, sarebbe invece di origine serba. La polizia austriaca fa sapere di aver avviato una caccia all'uomo

Sparatoria in un ristorante turco di Vienna. Nell'episodio, avvenuto nel quartiere Ottakring, una persona è morta mentre un'altra è rimasta ferita. Come riferiscono i media locali, entrambe le vittime sarebbero di nazionalità cecena. Il responsabile della sparatoria, in fuga, sarebbe invece di origine serba. La polizia austriaca fa sapere di aver avviato una caccia all'uomo per rintracciare la persona che ha aperto il fuoco nel locale viennese.