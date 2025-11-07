Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vienna, sparatoria in un ristorante turco: un morto e un ferito

Mondo
©Getty

Come riferiscono i media locali, entrambe le vittime sarebbero di nazionalità cecena. Il responsabile della sparatoria, in fuga, sarebbe invece di origine serba. La polizia austriaca fa sapere di aver avviato una caccia all'uomo

ascolta articolo

Sparatoria in un ristorante turco di Vienna. Nell'episodio, avvenuto nel quartiere Ottakring, una persona è morta mentre un'altra è rimasta ferita. Come riferiscono i media locali, entrambe le vittime sarebbero di nazionalità cecena. Il responsabile della sparatoria, in fuga, sarebbe invece di origine serba. La polizia austriaca fa sapere di aver avviato una caccia all'uomo per rintracciare la persona che ha aperto il fuoco nel locale viennese.

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, russi avanzano nel Donetsk e assediano Pokrovsk. LIVE

live Mondo

Attacco con droni ucraini nella regione di Volgograd. L'inviato speciale degli Stati Uniti,...

Trump: “Forza di stabilizzazione a Gaza molto presto”. LIVE

live Mondo

Il presidente americano ha annunciato che il Kazakistan ha aderito agli Accordi di Abramo tra...

Vienna, sparatoria in un ristorante turco: un morto e un ferito

Mondo

Come riferiscono i media locali, entrambe le vittime sarebbero di nazionalità cecena. Il...

Guerra Ucraina, Trump ordina ripresa test nucleari "paritari"

Mondo

Il presidente Usa ha ribadito di aver “incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a...

Gaza, attacco israeliano contro Hezbollah nel sud del Libano

Mondo

L'Idf ha diramato degli avvisi di evacuazione inviati ai residenti di tre villaggi dell'area....

Mondo: I più letti