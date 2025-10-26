Offerte Sky
Usa, sparatoria alla Lincoln University: un morto

Il 25 ottobre una sparatoria alla Lincoln University, in Pennsylvania, ha causato un morto e sei feriti durante le celebrazioni dell’Homecoming. I colpi sono stati esplosi vicino al centro culturale del campus. Un uomo armato è stato fermato, ma non è esclusa la presenza di più autori. Le autorità indagano sul movente e chiedono collaborazione all’FBI. Il governatore Shapiro ha espresso vicinanza alla comunità.

