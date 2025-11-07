Fifa, nasce il "Peace Prize": premio su misura per Donald Trump?

Il nuovo premio per la pace - targato Federazione internazionale - sarà consegnato il 5 dicembre a Washington. L’idea è di Gianni Infantino, che lo presenta come un modo per celebrare chi costruisce ponti e dialogo. Ma le tempistiche e le circostanze alimentano dubbi: secondo molti servirà a omaggiare il presidente Usa. Tra i due, del resto, corre da anni un’amicizia che intreccia calcio, politica e interessi economici