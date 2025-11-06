Per gli under 30 americani social e media tradizionali sono uguali

Negli Stati Uniti la fiducia nei media è ai minimi storici: solo il 28% degli americani crede ancora nei mezzi tradizionali. Tra gli under 30 la differenza tra stampa e social quasi scompare: 51% contro 50%, segno di una crescente disillusione verso ogni fonte d’informazione
