Giacarta sta sprofondando sotto il suo stesso peso

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La capitale dell'Indonesia è cresciuta a una velocità incontrollabile passando dal milione di abitanti degli anni 50 agli oltre 10 milioni attuali. E il suo sviluppo accelerato non ha fatto i conti con la subsidenza del terreno. Entro il 2050 la sua parte settentrionale potrebbe essere completamente sommersa dall'acqua

