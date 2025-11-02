Mondo
Il lutto e la rabbia: la Serbia un anno dopo la tragedia di Novi Sad
Se il primo novembre è stato il giorno del raccoglimento e del silenzio nella città dove esattamente un anno fa crollava la pensilina della stazione ferroviaria e morivano 16 persone, nel "day after" a Belgrado c’è la frustrazione con nuove forti tensioni davanti alla piazza del Parlamento. Il reportage
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi