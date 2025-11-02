Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Il lutto e la rabbia: la Serbia un anno dopo la tragedia di Novi Sad

Ludovica Passeri

Se il primo novembre è stato il giorno del raccoglimento e del silenzio nella città dove esattamente un anno fa crollava la pensilina della stazione ferroviaria e morivano 16 persone, nel "day after" a Belgrado c’è la frustrazione con nuove forti tensioni davanti alla piazza del Parlamento. Il reportage

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ