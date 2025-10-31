Offerte Sky
Spagna, la Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo

La basilica progetta da Gaudí raggiunge i 162,91 metri dopo la posa della prima parte della torre in cima alla navata. Superata la guglia della Cattedrale di Ulm, in Germania, che arriva a 161,53 metri

La basilica della Sagrada Familia di Barcellona è diventata la chiesa più alta del mondo dopo che, ieri mattina, una gru ha posizionato la prima parte della torre in cima alla navata. Lo riporta il Guardian precisando che il capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí si erge ora a 162,91 metri sopra la città, superando la guglia della Cattedrale di Ulm, in Germania, che raggiunge i 161,53 metri.

Nei prossimi mesi raggiungerà i 172 metri

Ma la Sagrada Familia continuerà a crescere. La Torre centrale di Gesù Cristo, che si erge proprio sulla cima della chiesa, raggiungerà infatti i 172 metri quando sarà completata nei prossimi mesi. La prima pietra della basilica fu posta nel 1882 e quando Gaudì morì solo una delle sue torri era terminata. Negli ultimi decenni i lavori hanno subito un'accelerazione, poiché la basilica è diventata un'importante attrazione turistica internazionale. 

