Chi è Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York dei Democratici

Continua a tenere banco l'acceso dibattito intorno alla figura del giovane che ha vinto le primarie contro Cuomo. Dato come favorito, molti newyorkesi soprattutto della nuova generazione auspicano la vittoria del trentatreenne originario di Kampala

Classe 1991, il candidato sindaco di New York Zohran Kwane Mamdani, è nato a Kampala in Uganda e si è trasferito a New York con la sua famiglia quando aveva 7 anni. Dato come favorito in diversi sondaggi, il trentatreenne ha un grande seguito soprattutto tra i giovani della Generazione Z, tra i Millenials e tra comunità migranti e popolari che vedono in lui l’unica alternativa per una New York più inclusiva e alla portata di tutti. Le elezioni si terranno il 4 novembre.

Chi è il candidato più giovane in corsa che ha vinto le primarie Arrivato negli Stati Uniti nel 2000, Mamdani ha vissuto parte della sua infanzia e tutta la sua adolescenza nel Bronx, a nord di Manhattan. Si è diplomato alla Brox High School of Science per poi seguire un percorso universitario in Studi Africani al Bowdoin College del Main. Figlio di Mahmood Mamdani, un professore della Columbia University di origini ugandesi e della regista Mira Nair di origini indiane (entrambi laureati ad Harvard), Mamdani che ha vinto le primarie democratiche in estate, è entrato in politica nel 2017 con i Democratici Socialisti d’America. Nel 2020 dopo aver vinto il seggio nel Queens battendo Aravella Simotas, la sua carriera politica è decollata. Potrebbe interessarti Elezioni per il nuovo sindaco di New York: chi sono i candidati

Le proposte di Mamdani: “Inclusione, sostenibilità e giustizia” Rendere la città a portata di tutti: questo è il punto da cui il candidato sostiene di voler partire per far sì che la grande mela, simbolo del sogno americano, possa continuare ad essere un punto di riferimento per tutti gli americani, non soltanto per quelli che hanno un grande portafoglio. Il suo programma elettorale: salario minimo e sicurezza pubblica, assistenza all'infanzia pubblica, abitazioni accessibili, trasporto pubblico gratuito, l’istituzione di mercati comunali per rendere accessibili beni alimentari essenziali, aumento della tassazione per le aziende e i privati che guadagnano più di un milione di dollari all'anno. Mamdani, che ha prevalso sul sessantasettenne centrista Cuomo a giugno, è accusato dai suoi avversari di sostenere la sinistra radicale. I suoi elettori però, ritengono che il trentatreenne abbia creato attorno a sé un vero movimento e che voglia invece porre al centro la classe operaia di New York che oggi si trova a dover affrontare una vera e propria crisi di accessibilità economica. Tra i suoi sostenitori: Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders ed Emily Ratajkowski. Potrebbe interessarti New York, progressista musulmano Mamdani vince primarie dem

Zohran Mamdani durante un comizio a New York