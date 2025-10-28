Naufragio migranti al largo della Libia: 18 morti

I corpi senza vita di 18 persone sono stati recuperati questa mattina al largo di Sabratha, nella Libia occidentale, in un nuovo naufragio di un’imbarcazione diretta verso l’Europa. A denunciarlo è la ong Refugees in Libya, che ha postato su X alcune foto di cadaveri sulla spiaggia e di un'imbarcazione rovesciata.

Cadaveri di migranti recuperati in spiaggia

"Un tragico naufragio avvenuto questa mattina al largo della costa di Sabratha, nella Libia occidentale, ha causato la morte di 18 persone che stavano fuggendo dagli orrori e dalla morte in Libia verso l'Europa". Lo afferma la ong Refugees in Libya, che ha postato su X alcune foto di cadaveri sulla spiaggia e di un'imbarcazione rovesciata. "La strada verso la cosiddetta sicurezza in Europa - aggiunge Refugees in Libya - continua a uccidere perché l'Europa si rifiuta di garantire percorsi sicuri, perché l'Europa continua a stringere la sua presa sulla pelle dei vulnerabili, perché l'Europa continua a finanziare milizie e mani violente che commettono crimini contro l'umanità in Libia e Tunisia. E prima o poi l'Europa dovrà rispondere delle sue azioni".