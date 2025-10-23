Dublino, proteste davanti un hotel per richiedenti asilo: 23 arresti

Offerte Sky
Irlanda, proteste e scontri davanti un hotel per richiedenti asilo a Dublino: 23 arresti

Mondo
©Getty

Centinaia di persone si sono radunate davanti all'albergo dopo la presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina avvenuta nei pressi dell'hotel. Pietre, detriti e fuochi d'artificio sono stati lanciati contro le forze dell'ordine: due gli agenti finiti in ospedale

ascolta articolo

Arresti e scontri a Dubilino in seguito a una protesta di almeno 1.000 persone avvenuta nella notte all'esterno di un hotel per richiedenti asilo a Saggart, a sudovest della capitale irlandese, dopo la presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina di 10 anni, avvenuta nelle vicinanze dell'albergo nelle prime ore di lunedì. Un uomo di 26 anni, le cui generalità non sono state diffuse per le norme che si applicano ai casi di violenza sessuale nella Repubblica d'Irlanda, è comparso in tribunale martedì con l'accusa di aver commesso il presunto episodio. 

 

Ventitré arresti

Ventitré persone sono state arrestate dopo gli scontri durati ore con la polizia irlandese, i cui membri sono stati colpiti direttamente con fuochi d'artificio, pietre e altri detriti, durante la notte. Due membri della polizia locale, sono stati portati in ospedale per le ferite riportate.

