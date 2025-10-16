Francia, crisi governo Lecornu: oggi voto di sfiducia in Parlamento

Entrambe le mozioni, presentate dall'estrema destra del Rassemblement National e dal partito di sinistra La France Insoumise, dovrebbero essere respinte dall'aula. La prima certamente, dal momento che non la voterà la sinistra. La seconda non dovrebbe ottenere la maggioranza per una ventina di voti, grazie all'impegno del Partito socialista a respingerla
È cominciato stamattina in Assemblée Nationale il dibattito sulle due mozioni di sfiducia al governo di Sébastien Lecornu. Aurélie Trouvé, deputata de La France Insoumise, ha presentato la prima mozione, portata avanti dal partito di Jean-Luc Mélenchon. Seguirà, poi, quella del Rassemblement National di Marine Le Pen. Entrambe dovrebbero essere respinte dall'aula. La seconda certamente, dal momento che non la voterà la sinistra. La prima mozione non dovrebbe ottenere la maggioranza per una ventina di voti, grazie all'impegno del Partito socialista a respingerla. Trouvé ha illustrato la mozione di sfiducia contro il governo di Lecornu tra gli applausi della gauche in Assemblée Nationale, definendo l'esecutivo attuale "un governo di sconfitti". Quanto a Lecornu, la Trouvé lo ha definito "un monaco soldato di Emmanuel Macron che brucia tutto al suo passaggio". "Emmanuel Macron" - ha insistito la deputata - "non è più garante delle istituzioni del nostro paese. Non ha ascoltato neppure una volta la rabbia che viene espressa".
I numeri del voto
Sulla carta i numeri per sfiduciare Lecornu non ci sono. I voti combinati di Rn, Lfi, Ecologisti e Comunisti non raggiungeranno la maggioranza assoluta di 289 e i voti favorevoli alla censura, se tutti i deputati seguiranno le indicazioni di partito, dovrebbero fermarsi a quota 265, 24 in meno della maggioranza necessaria a far cadere l'esecutivo. Ma alcuni deputati socialisti, "almeno tre" su 69 secondo il segretario del partito, Olivier Faure, hanno già annunciato che voteranno per sfiduciare Lecornu, così come qualche defaillance si potrebbe registrare tra le fila dei Repubblicani e del blocco macronista che ha mal digerito la decisione di Lecornu di fare un passo indietro sulla riforma delle pensioni, bandiera del mandato di Emmanuel Macron.