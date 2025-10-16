Francia, crisi governo Lecornu: oggi voto di sfiducia in Parlamento

È cominciato stamattina in Assemblée Nationale il dibattito sulle due mozioni di sfiducia al governo di Sébastien Lecornu. Aurélie Trouvé, deputata de La France Insoumise, ha presentato la prima mozione, portata avanti dal partito di Jean-Luc Mélenchon. Seguirà, poi, quella del Rassemblement National di Marine Le Pen. Entrambe dovrebbero essere respinte dall'aula. La seconda certamente, dal momento che non la voterà la sinistra. La prima mozione non dovrebbe ottenere la maggioranza per una ventina di voti, grazie all'impegno del Partito socialista a respingerla. Trouvé ha illustrato la mozione di sfiducia contro il governo di Lecornu tra gli applausi della gauche in Assemblée Nationale, definendo l'esecutivo attuale "un governo di sconfitti". Quanto a Lecornu, la Trouvé lo ha definito "un monaco soldato di Emmanuel Macron che brucia tutto al suo passaggio". "Emmanuel Macron" - ha insistito la deputata - "non è più garante delle istituzioni del nostro paese. Non ha ascoltato neppure una volta la rabbia che viene espressa".