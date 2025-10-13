"A Gaza abbiamo perso tutti”: il racconto dell'operatore umanitario Giudetti
Gennaro Giudetti, operatore umanitario e testimone diretto della crisi in Palestina, denuncia un’emergenza senza precedenti: la mancanza di cibo, medicine e acqua, ma anche la perdita di fiducia nel diritto internazionale. Nella Striscia, spiega, regna un silenzio irreale dopo mesi di bombardamenti. Ma la pace non basta: “Servono giustizia e verità, perché non ha sbagliato solo Hamas, anche Israele deve rispondere delle proprie azioni”
