Gennaro Giudetti, operatore umanitario e testimone diretto della crisi in Palestina, denuncia un’emergenza senza precedenti: la mancanza di cibo, medicine e acqua, ma anche la perdita di fiducia nel diritto internazionale. Nella Striscia, spiega, regna un silenzio irreale dopo mesi di bombardamenti. Ma la pace non basta: “Servono giustizia e verità, perché non ha sbagliato solo Hamas, anche Israele deve rispondere delle proprie azioni”