Tennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: diversi morti

Vittime e dispersi dopo la deflagrazione di un impianto militare, definita "devastante" dalle autorità locali. L'incidente ha colpito la Accurate Energetic Systems, a circa un'ora a sud-ovest di Nashville
Numerose persone sono rimaste uccise in una "devastante esplosione" avvenuta oggi in una fabbrica di esplosivi in Tennessee in Usa. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l'esplosione è avvenuta questa mattina nell'impianto militare dell'Accurate Energetic Systems a McEwen, ad un'ottantina di chilometri da Nashville. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 7:45 ora locale (14:45 in Italia), ha fatto tremare le abitazioni vicine. Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di "alcuni" morti e diversi dispersi. Mentre il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha detto ad Abcnews che al momento almeno 13 persone non rispondono all'appello. I soccorritori hanno poi messo in sicurezza l'area.