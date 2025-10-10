Tennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: diversi morti

Numerose persone sono rimaste uccise in una "devastante esplosione" avvenuta oggi in una fabbrica di esplosivi in Tennessee in Usa. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l'esplosione è avvenuta questa mattina nell'impianto militare dell'Accurate Energetic Systems a McEwen, ad un'ottantina di chilometri da Nashville. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 7:45 ora locale (14:45 in Italia), ha fatto tremare le abitazioni vicine. Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di "alcuni" morti e diversi dispersi. Mentre il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha detto ad Abcnews che al momento almeno 13 persone non rispondono all'appello. I soccorritori hanno poi messo in sicurezza l'area.