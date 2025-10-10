Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: diversi morti

Mondo
©Getty

Vittime e dispersi dopo la deflagrazione di un impianto militare, definita "devastante" dalle autorità locali. L'incidente ha colpito la Accurate Energetic Systems, a circa un'ora a sud-ovest di Nashville

ascolta articolo

Numerose persone sono rimaste uccise in una "devastante esplosione" avvenuta oggi in una fabbrica di esplosivi in Tennessee in Usa. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l'esplosione è avvenuta questa mattina nell'impianto militare dell'Accurate Energetic Systems a McEwen, ad un'ottantina di chilometri da Nashville. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 7:45 ora locale (14:45 in Italia), ha fatto tremare le abitazioni vicine. Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di "alcuni" morti e diversi dispersi. Mentre il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha detto ad Abcnews che al momento almeno 13 persone non rispondono all'appello. I soccorritori hanno poi messo in sicurezza l'area.

Mondo: Ultime notizie

Zelensky: “Da Russia 450 droni e 30 missili”. Black-out a Kiev. LIVE

live Mondo

Raid russi nella notte sull'Ucraina. Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi...

Pace Gaza, Israele: "Cessate il fuoco in vigore dalle 11". LIVE

live Mondo

Dopo l'ok del governo israeliano è entrato in vigore oggi "alle 11" il cessate il fuoco nella...

Macron vede i leader dei partiti: nome premier “nelle prossime ore”

Mondo

Il presidente francese ha invitato all’Eliseo i leader dei partiti, tranne quelli del...

Tennessee, esplosione in una fabbrica di esplosivi: diversi morti

Mondo

Vittime e dispersi dopo la deflagrazione di un impianto militare, definita "devastante" dalle...

María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è

Mondo

A Oslo annunciato il riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. La...

Mondo: I più letti