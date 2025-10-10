L'Afghanistan post sisma, tra apartheid di genere e l'inverno in tenda

Nell'Est del Paese le vittime del sisma di settembre sono state oltre duemila, mentre i sopravvissuti si preparano al freddo di un inverno nelle tende, dove uomini e donne devono essere separati. Il presidente di Pangea, dopo un mese nelle zone terremotate ci ha raccontato l'intervento della onlus su dieci villaggi, tra cui l'allestimento di una sala parto dove donne in gravidanza possono essere assistite da personale femminile: "Qualche settimane fa qui le donne non venivano nemmeno curate"