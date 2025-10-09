L’intelligenza artificiale può diventare un’arma geopolitica?

Secondo un report del think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft, Israele avrebbe stanziato milioni di dollari per “allenare” ChatGPT affinché generi contenuti più favorevoli al governo di Benjamin Netanyahu. L’obiettivo di questa particolare strategia è inserirsi nel training signal usato da modelli linguistici come quelli di OpenAI. Vediamo come funziona del dettaglio, quali sono le implicazioni e quali anticorpi hanno le principali piattaforme del settore
