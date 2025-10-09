Incendio Los Angeles, arrestato piromane: rischia la pena di morte

È stato arrestato in Florida Jonathan Rinderknecht, 29 anni, sospettato di aver dato origine al più devastante incendio nella storia di Los Angeles che tra il 7 e l'8 gennaio ha colpito la ricca area di Pacific Palisades e Malibu, uccidendo 12 persone e distruggendo oltre 6.800 edifici su 9.500 ettari di terreno. Le indagini, durate nove mesi e coordinate dal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf), hanno escluso l'ipotesi di fuochi d'artificio o linee elettriche. "Siamo certi di poter dimostrare che il sospetto ha agito in modo intenzionale e doloso", ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore Bill Essayli, aggiungendo che "gli investigatori hanno anche trovato immagini che mostravano una città in fiamme, generate con l'intelligenza artificiale dal sospetto piromane nelle settimane precedenti l'incendio".