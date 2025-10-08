Generazione Europa, l'immunità a Salis e il piano di Trump per Gaza

Tra i temi al centro della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo la conferma dell’immunità a Ilaria Salis e la posizione dell’Ue nei confronti del piano proposto da Donald Trump per costruire la pace nella Striscia di Gaza. Ne hanno discusso a Generazione Europa su Sky Tg24 gli eurodeputati Benedetta Scuderi e Carlo Fidanza

Durante la plenaria a Strasburgo, l'Eurocamera ha deciso di mantenere l’immunità parlamentare per Ilaria Salis. I suoi membri dovevano infatti decidere, esprimendosi attraverso una votazione a scrutinio segreto, se accettare la richiesta mossa dalle autorità ungheresi di revocare l’immunità per l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione è stata raggiunta con un solo voto di scarto: 306 favorevoli a fronte di 305 contrari, 17 gli astenuti. Un esito che ha suscitato divisioni all’interno dell’aula.

La conferma dell’immunità a Ilaria Salis

Salis è accusata in Ungheria di aggressione contro militanti neonazisti durante una manifestazione a Budapest nel 2023. Per Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e ospite a Sky Tg24, “l’istituto dell’immunità dovrebbe coprire i parlamentari per quello che fanno durante l’esercizio del loro mandato. Servirsene per schermare e garantire impunità, e non immunità, a chi è accusato di simili reati costituisce un precedente grave, che delegittima lo strumento dell’immunità stessa”. Per il deputato di Ecr, l’esito della votazione sarebbe stato dettato “sulla base delle appartenenze politiche e non di valutazioni giuridiche”.

Al contrario, per l’esponente dei Verdi Benedetta Scuderi, la conferma dell’immunità “contrasterebbe gli interessi politici, perché in questo caso è Orban che perseguita una persona semplicemente perché antifascista. A confermare la persecuzione politica sono l’assenza di un processo giusto, del rispetto di garanzie minime e di un principio di proporzionalità”. Scuderi ricorda come la richiesta di revoca dell’immunità sia stata mossa dal governo ungherese poco dopo “che Salis aveva pronunciato un discorso al Parlamento contro Orban e la sua deriva autoritaria. Salis non sta chiedendo di evitare il processo, ma di poterlo sostenere di fronte a giudici indipendenti e in uno Stato che ancora rispetti lo Stato di diritto”.