La scrittrice messicana, che da anni vive e lavora negli Usa e che nel 2024 si è aggiudicata il premio Pulitzer con "L'invincibile estate di Liliana", racconta a Sky Insider “Terrestre”, un libro sui diritti, sulla resistenza, sul corpo delle donne. Sullo sfondo la sua quotidianità nell’America del Trump 2.0, tra polarizzazione e conflitti interni ed esterni