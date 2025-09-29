La vera storia del bar dove puoi sentirti libero di piangere

Nelle ultime settimane, sui social e sul web, si è diffusa la notizia secondo cui in Giappone sarebbe in aumento l’apertura dei cosiddetti “crying coffee”, locali dove si va a piangere. Ma sarà veramente così? Lo abbiamo chiesto a KOU, proprietario del Negative Coffee Mou Ouchi Bar, situato nel quartiere di Shimokitazawa, a Setagaya-ku, Tokyo