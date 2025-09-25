Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Al-Sharaa debutta all’Onu, primo presidente siriano a farlo dopo 60 anni

Luciana Grosso

Ispi
Ahmed al-Sharaa-Getty

L'ex jihadista di Al Qaeda, diventato nuovo leader della Siria dopo la rivoluzione lampo che ha costretto Bashar al-Assad alla fuga, si affaccia sulla scena globale accolto con favore dall'Assemblea delle Nazioni Unite e dai rappresentanti Usa. Ma nonostante la legittimazione internazionale le criticità restano. A fronte delle promesse di riforme democratiche, il potere resta nelle sue mani e in quelle dei suoi fedelissimi. E le elezioni di ottobre appaiono più come una formalità che un reale esercizio democratico

