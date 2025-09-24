Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Scandalo Predator, c’è un caso ‘watergate’ in Grecia?

Luciana Grosso

Ispi
Kyriakos Mitsotakis - Getty

Il Paese è scosso da un maxi processo che vede imputati due greci e due israeliani accusati di aver spiato 87 cittadini, tra cui ministri e giornalisti, con il software Predator. L’eco del caso, esploso nel 2022, continua a sollevare interrogativi sul ruolo del governo Mitsotakis. La Corte Suprema ha escluso responsabilità dirette dell’esecutivo, ma i sospetti restano. Intanto in Europa si rilancia l’allarme sull’uso diffuso e illegittimo di spyware

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ