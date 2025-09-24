Scandalo Predator, c’è un caso ‘watergate’ in Grecia?

Il Paese è scosso da un maxi processo che vede imputati due greci e due israeliani accusati di aver spiato 87 cittadini, tra cui ministri e giornalisti, con il software Predator. L’eco del caso, esploso nel 2022, continua a sollevare interrogativi sul ruolo del governo Mitsotakis. La Corte Suprema ha escluso responsabilità dirette dell’esecutivo, ma i sospetti restano. Intanto in Europa si rilancia l’allarme sull’uso diffuso e illegittimo di spyware