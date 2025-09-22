Mondo
La canonizzazione di Kirk, il messia dei Maga di Trump
I trumpiani leniscono il dolore della perdita riconoscendo nell'omicidio la dimostrazione di un patto stretto con Dio, la stessa convinzione che aveva impregnato la Convention Repubblicana di Milwaukee dopo l'attentato fallito contro Donald Trump, nel 2024
