Molto più di una parata militare: tutti i messaggi lanciati da Vučić

Ludovica Passeri

Una sfilata di soldati, carri armati, con lancio di paracadutisti e aerei da combattimento sfrecciati sui cieli della capitale, in un momento di profonde divisioni nel Paese e di altrettanto forti tensioni regionali. Il presidente mostra i muscoli al mondo, ma per chi protesta da mesi contro la corruzione, chiedendo elezioni anticipate e un radicale cambio di sistema, si è trattato di un mero tentativo di intimidazione dell'opposizione interna

