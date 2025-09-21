Molto più di una parata militare: tutti i messaggi lanciati da Vučić
Una sfilata di soldati, carri armati, con lancio di paracadutisti e aerei da combattimento sfrecciati sui cieli della capitale, in un momento di profonde divisioni nel Paese e di altrettanto forti tensioni regionali. Il presidente mostra i muscoli al mondo, ma per chi protesta da mesi contro la corruzione, chiedendo elezioni anticipate e un radicale cambio di sistema, si è trattato di un mero tentativo di intimidazione dell'opposizione interna
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider