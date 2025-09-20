Irlanda, media: "Evacuato un terminal dell'aeroporto di Dublino"

A riferirlo è stata Sky News, citando una nota ufficiale diffusa dallo scalo irlandese, la quale precisa che i voli potrebbero essere "temporaneamente compromessi". Non sono stati diffusi dettagli sul motivo dell'evacuazione, ma è stato affermato che "la sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale è la nostra priorità assoluta"
Un terminal dell'aeroporto di Dublino è stato evacuato come "misura precauzionale". A riferirlo è stata Sky News, citando una nota ufficiale diffusa dallo scalo irlandese, la quale precisa che i voli potrebbero essere "temporaneamente compromessi". Non sono stati diffusi dettagli sul motivo dell'evacuazione, ma è stato affermato che "la sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale è la nostra priorità assoluta". L'aeroporto ha poi invitato i passeggeri a "verificare con la propria compagnia aerea gli ultimi aggiornamenti", precisando che ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili. Al momento, non vi è alcun indizio che l'evacuazione sia collegata all'attacco informatico che ha causato disagi in diversi aeroporti europei.
