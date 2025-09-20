Australia, guasto blocca per 15 ore chiamate a servizi emergenza

La rete di telecomunicazioni Optus, seconda per copertura in Australia dopo Telecom, ha rivelato che tre persone sono morte ieri per le conseguenze di un guasto tecnico che ha causato l'interruzione della rete, bloccando centinaia di chiamate di emergenza al triplo zero. La polizia ha confermato, su informazioni fornite dalla Optus, che per 15 ore le chiamate al triplo zero non si connettevano. La ministra delle Comunicazioni Anika Wells si è detta "sbalordita" per la maniera con cui la Optus ha gestito la situazione, aggiungendo di aver parlato con la direzione dell'Australian Communications and Media Authority (ACMA) per assicurare "un'investigazione piena e approfondita". "L'impatto di questa interruzione ha avuto conseguenze tragiche, e personalmente i miei pensieri sono con quelle famiglie. Optus e tutti gli operatori di telecomunicazioni hanno obblighi sotto le leggi australiane di assicurare le chiamate con i servizi di emergenza… Optus ha mancato verso gli australiani quando ne avevano più bisogno e questo non è accettabile", ha detto la ministra.