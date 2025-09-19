Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Stop Usa a nuovi aiuti militari a Taiwan: telefonata Trump-Xi per accordo con la Cina

Mondo
©Getty

 La decisione, che potrebbe ancora essere ribaltata, rappresenta un'inversione di rotta nella politica statunitense nei confronti dell'isola autogovernata che Pechino rivendica come proprio territorio

ascolta articolo

Il presidente americano Donald Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan questa estate, mentre cerca di negoziare un accordo commerciale e un possibile vertice con il leader cinese Xi Jinping: lo rivela il Washington Post, poche ore prima dell'annunciata telefonata tra i due presidenti. La decisione, che potrebbe ancora essere ribaltata, rappresenta un'inversione di rotta nella politica statunitense nei confronti dell'isola autogovernata che la Cina rivendica come proprio territorio, hanno affermato le fonti del quotidiano Usa.

Il pacchetto di aiuti includeva munizioni e droni autonomi

Due persone a conoscenza del dossier hanno dichiarato che il pacchetto valeva più di 400 milioni di dollari e sarebbe stato "più letale" rispetto ai precedenti aiuti concessi a Taiwan, includendo munizioni e droni autonomi. In un comunicato, un funzionario della Casa Bianca ha affermato che la decisione sul pacchetto di aiuti non è stata ancora finalizzata.

Mondo: Ultime notizie

Gaza, veto Usa all'Onu su aiuti. Hamas: "Ostaggi moriranno". LIVE

live Mondo

Gli Usa hanno posto di nuovo il veto a una bozza di risoluzione presentata al Consiglio di...

Putin: "700mila soldati al fronte ucraino". Trump: "Deluso". LIVE

live Mondo

Il presidente Usa attacca l'omologo russo: "Ma voglio evitare il rischio di una terza guerra...

Stop Usa a nuovi aiuti militari a Taiwan: telefonata Trump-Xi Jinping

Mondo

 La decisione, che potrebbe ancora essere ribaltata, rappresenta un'inversione di rotta...

Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump

Mondo

La cacciata di Jimmy Kimmel da Abc non "sarà l’ultima sorpresa". Un monito rivolto ai grandi...

Cile, terremoto di magnitudo 5.6 colpisce la regione di Tarapaca

Mondo

 Il sisma è stato registrato ad una profondità di 89 km (55,92 miglia), hanno sottolineato...

Mondo: I più letti