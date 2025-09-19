Francia, piazze in fermento e politica bloccata: la tempesta perfetta

Parigi è senza governo e con un parlamento paralizzato, mentre l’economia mostra segni di fragilità. Lecornu non riesce a convincere i socialisti a entrare nell’esecutivo, ostili alle riforme di Macron. Il rischio è che entro metà ottobre la legge di bilancio non sia pronta. Bruxelles osserva con apprensione, temendo il caos politico francese. Intanto le piazze continuano a riempirsi di manifestazioni contro l’Eliseo
