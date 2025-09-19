Arabia Saudita e Pakistan: il nuovo patto che ridisegna il Medioriente

L’accordo prevede che un attacco a uno dei due Paesi venga considerato come un’aggressione a entrambi. Riyadh ottiene così un legame strategico con uno Stato dotato di arsenale nucleare. L’intesa arriva a pochi giorni dalla riunione dello SCO, dove l’India ha rafforzato i suoi rapporti con Cina e Russia. Sullo sfondo, la guerra a Gaza e la crescente distanza dei sauditi dagli Stati Uniti
