Sanzioni Ue a Israele: più un segnale politico che una vera arma

Dopo due anni di guerra nella Striscia, la Commissione europea rompe il silenzio e propone un primo pacchetto di misure contro Israele: prevedono il congelamento di fondi, dazi su alcune merci e restrizioni a due ministri del governo Netanyahu. Un passo inedito, che arriva dopo mesi di accuse di immobilismo e di complicità verso Tel Aviv e con effetti limitati, ma rappresenta comunque una novità significativa