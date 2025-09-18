Machu Picchu, proteste sospese per 72 ore: il sito riapre ai turisti

La società di trasporto PeruRail ha ripreso le operazioni

La decisione è stata presa dopo l'incontro tenuto dal gruppo con l'ufficio del Difensore civico e "affinché si possa avviare un processo di dialogo", hanno annunciato. Anche la società che gestisce la ferrovia per l'antica cittadella Inca, Peru Rail/Inca Rail, ha nel frattempo ripreso le attività per il trasporto dei turisti. L'accesso al sito era bloccato da lunedì, poiché i manifestanti avevano posizionato tronchi e pietre sui binari del treno per chiedere che i loro interessi fossero rappresentati nella gara d'appalto per un nuovo gestore di autobus. I dimostranti si sono scontrati con la polizia, secondo cui 14 agenti sono rimasti feriti.