Cosa non funziona nella nuova legge greca anti immigrazione
Il parlamento di Atene ha approvato una norma che prevede da due a cinque anni di carcere per i clandestini. Così il governo punta a dare una risposta politica alla pressione migratoria. Ma la popolazione carceraria rischia di esplodere con l’applicazione del provvedimento. E il diritto d’asilo europeo obbliga ad accogliere chi proviene da Paesi insicuri. Cos' i rimpatri restano costosi, rari e logisticamente complicati
