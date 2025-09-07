Esplora tutte le offerte Sky
Cosa non funziona nella nuova legge greca anti immigrazione

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

Il parlamento di Atene ha approvato una norma che prevede da due a cinque anni di carcere per i clandestini. Così il governo punta a dare una risposta politica alla pressione migratoria. Ma la popolazione carceraria rischia di esplodere con l’applicazione del provvedimento. E il diritto d’asilo europeo obbliga ad accogliere chi proviene da Paesi insicuri. Cos' i rimpatri restano costosi, rari e logisticamente complicati

