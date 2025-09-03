Arrestato comico irlandese Linehan per i post contro la comunità trans

L’uomo, 57 anni, è stato fermato all’aeroporto londinese di Heathrow con l’accusa di incitamento alla violenza: al centro delle indagini alcuni post scritti su X ad aprile. “Il Regno Unito è diventato un Paese ostile alla libertà di parola, ostile alle donne e fin troppo accomodante nei confronti delle richieste di uomini violenti e presuntuosi", ha commentato Linehan dopo essere stato rilasciato su cauzione ascolta articolo

È stato arrestato a Londra con l’accusa di incitamento alla violenza contro la comunità transgender l’autore comico irlandese Graham Linehan. L’uomo, creatore di serie tv di grande successo nel Regno Unito come Father Ted, Black Books e The IT Crowd, è stato fermato la sera dell’1 settembre all'aeroporto di Heathrow dagli agenti di Scotland Yard a causa di alcuni tweet pubblicati su X. Linehan, subito dopo l’arresto, aveva accusato un malore a causa della pressione alta ed era stato portato in ospedale. Poi, una volta ripreso, è stato rilasciato su cauzione "in attesa di ulteriori indagini" col divieto di usare il social network. "Sono stato arrestato in un aeroporto come un terrorista - ha dichiarato l'autore 57enne - questo dimostra una cosa senza ombra di dubbio: il Regno Unito è diventato un Paese ostile alla libertà di parola, ostile alle donne e fin troppo accomodante nei confronti delle richieste di uomini violenti e presuntuosi".

Polemiche in Gran Bretagna Il suo caso ha scatenato una nuova polemica nel Paese sulla libertà di espressione rispetto all'argomento dell'identità di genere negli spazi pubblici. I tre post su X al centro dell'indagine risalgono allo scorso aprile, quando la Corte suprema di Londra aveva stabilito che i transgender non hanno diritto a essere riconosciuti come donne dalla legge e quindi non possono usare uno spazio o un servizio a loro riservato negli ambienti pubblici. In uno dei post finiti sotto accusa, Linehan aveva infatti scritto: "Se un uomo transgender si trova in uno spazio riservato alle donne, sta commettendo un atto violento. Fate una scenata, chiamate la polizia e, se tutto il resto fallisce, colpitelo nelle palle". Approfondimento La regina Camilla vittima di un'aggressione sessuale da ragazza