Perché la crisi della Francia spaventa l'Europa

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

La situazione delle finanze di Parigi è grave, il debito pubblico in ascesa e sempre meno sostenibili, i tassi di interesse dei titoli di Stato sempre più alti. Servirebbe un'azione politica forte ma il governo di Bayrou è pericolante. E l'ipotesi di nuove elezioni, dominate dall'estrema destra, agita l'Ue

