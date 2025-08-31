Don Rito Julio Alvarez è nato a Catacumbo, a nord-est della Colombia. Scampato a un destino di sfruttamento e arrivato in Italia nel 1993 per studiare, oggi è impegnato, con la sua fondazione "Oasi Angeli della pace", nel creare alternative per i piccoli che rischiano di finire nella morsa dello sfruttamento e nella sensibilizzazione. "Dietro a chi la consuma spesso con molta leggerezza, ci sono bambini che non hanno speranza, non hanno futuro" racconta. L'intervista