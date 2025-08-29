Usa, Trump toglie la protezione dei Servizi Segreti a Kamala Harris

L'amministrazione della Casa Bianca ha revocato la proroga che era stata approvata dall'allora presidente Joe Biden oltre i consueti sei mesi dalla fine dell'incarico di Harris

Revocati i Servizi Segreti a Kamala Harris. L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha deciso di non concedere più alla ex vicepresidente la protezione del Secret Service, come rivela la Cnn che cita una lettera inviata ieri dal presidente alla ministra della Sicurezza nazionale, Kristi Noem. L'amministrazione ha, in pratica, revocato la proroga approvata dall'allora presidente Joe Biden. "Con la presente, è autorizzata a interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata" a partire dal 1 settembre, si legge nel memorandum firmato dal presidente.

I servizi segreti Usa

Gli ex presidenti ricevono la protezione dei servizi segreti a vita, mentre per i vice la scorta è limitata per legge a sei mesi dalla fine dell'incarico. Tecnicamente la Harris non avrebbe più avuto diritto alla protezione dal 21 luglio, ma prima di lasciare la Casa Bianca l'ex presidente Joe Biden aveva rinviato la scadenza di un anno. La fine della protezione arriva proprio quando Harris si accinge a iniziare un giro di promozione del libro "107 Days", sulla sua breve campagna presidenziale, in uscita il 23 settembre. "Il vicepresidente è grato al Secret Service degli Stati Uniti per la sua professionalità, dedizione e impegno incrollabile per la sicurezza": è il commento che la Harris ha affidato alla sua congliera Kirsten Allen.