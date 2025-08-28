Quando entreranno effettivamente in vigore le norme del Big Beautiful Bill?
Il 4 luglio Donald Trump ha firmato la maxi-legge di bilancio che interviene su tasse, welfare, immigrazione e prestiti studenteschi. Alcune misure sono già in vigore, altre entreranno gradualmente nei prossimi anni. Tagli profondi al sostegno sociale e stretta sui programmi sanitari federali. Novità anche sul fronte fiscale, con vantaggi per i redditi alti. Rafforzati i fondi per il controllo delle frontiere
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider