Il 4 luglio Donald Trump ha firmato la maxi-legge di bilancio che interviene su tasse, welfare, immigrazione e prestiti studenteschi. Alcune misure sono già in vigore, altre entreranno gradualmente nei prossimi anni. Tagli profondi al sostegno sociale e stretta sui programmi sanitari federali. Novità anche sul fronte fiscale, con vantaggi per i redditi alti. Rafforzati i fondi per il controllo delle frontiere