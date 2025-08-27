Usa, si era finto morto per incontrare una donna: condannato a 3 mesi

Un uomo di 45 anni del Wisconsin che aveva inscenato la sua morte per incontrare una donna uzbeka in Europa con la quale era in contatto sui social, è stato condannato ieri a 89 giorni di reclusione, ovvero il tempo durante il quale è riuscito a far perdere le proprie tracce. Ryan Borgwardt era stato dichiarato scomparso il 12 agosto dell'anno scorso dopo aver detto alla moglie la sera prima che sarebbe andato in kayak sul Green Lake, a circa 80 chilometri dalla sua abitazione nella città di Watertown, riporta la Cnn. Una volta arrivato, però, Borgwardt aveva abbandonato il kayak rovesciato nel lago insieme al suo documento di identità ed era andato a Toronto, dove si era imbarcato su un volo per Parigi, per poi proseguire verso "un Paese dell'Asia" prima di atterrare in Georgia. Le autorità avevano cercato invano il suo corpo nel Green Lake per 58 giorni prima di sospettare che non fosse annegato. In mancanza del corpo, le indagini erano sono state poi ampliate e indizi successivi - tra cui il fatto che avesse ottenuto un nuovo passaporto tre mesi prima della sua scomparsa - avevano portato gli investigatori a ipotizzare che l'uomo avesse simulato la sua morte per incontrare una donna dell'Uzbekistan con la quale era in contatto. Gli investigatori lo avevano poi rintracciato a novembre e lo avevano convinto a tornare negli Stati Uniti a dicembre, dove lo aspettavano sua moglie e tre figli. Al suo arrivo, Borgwardt si era poi costituito ed era stato arrestato con l'accusa di aver ostacolato la ricerca del suo corpo. Il giudice lo ha anche condannato a pagare 30.000 dollari di risarcimento alle forze dell'ordine per coprire le spese sostenute per rintracciarlo. Sua moglie, con la quale era sposato da 22 anni, ha chiesto il divorzio quattro mesi dopo il suo rientro negli Stati Uniti.