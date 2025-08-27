Crolla scogliera in Normandia: turisti in fuga. VIDEO

Secondo i media locali non ci sono feriti, ma l’episodio fa luce sull'annoso rischio di erosione delle coste settentrionali della Francia

Paura sulla spiaggia di Petites Dalles in Normandia: in un video diffuso sui social francesi si vede il momento in cui una parte della falesia collassa sotto gli occhi dei turisti. Il crollo ha provocato una nuvola di polvere e un caos di detriti sulla spiaggia, costringendo i turisti a mettersi in sicurezza. Secondo i media locali non ci sono feriti, ma l’episodio fa luce sull'annoso rischio di erosione delle coste settentrionali della Francia.