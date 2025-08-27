Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crolla scogliera in Normandia: turisti in fuga. VIDEO

Mondo
©Getty

Secondo i media locali non ci sono feriti, ma l’episodio fa luce sull'annoso rischio di erosione delle coste settentrionali della Francia

ascolta articolo

Paura sulla spiaggia di Petites Dalles in Normandia: in un video diffuso sui social francesi si vede il momento in cui una parte della falesia collassa sotto gli occhi dei turisti. Il crollo ha provocato una nuvola di polvere e un caos di detriti sulla spiaggia, costringendo i turisti a mettersi in sicurezza. Secondo i media locali non ci sono feriti, ma l’episodio fa luce sull'annoso rischio di erosione delle coste settentrionali della Francia.

Mondo: Ultime notizie

Operazioni segrete in Groenlandia, Danimarca convoca diplomatico Usa

Mondo

Lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, Rasmussen. "Qualsiasi tentativo di ingerenza negli...

Israele, 10 morti per fame a Gaza in 24 ore, anche 2 bambini. LIVE

live Mondo

Il ministero della Salute di Gaza afferma che 10 palestinesi, tra cui due bambini, sono morti a...

Zelensky: "100mila famiglie senza corrente dopo raid russi". LIVE

live Mondo

Oltre 100 mila famiglie sono rimaste senza elettricità nel nordest dell'Ucraina a seguito degli...

Gb, aperta la capsula del tempo di Lady Diana con una sua foto e un cd

Mondo

È stata riaperta la capsula del tempo preparata dalla principessa Diana nel 1991 al Great Ormond...

Crolla scogliera in Normandia: turisti in fuga. VIDEO

Mondo

Secondo i media locali non ci sono feriti, ma l’episodio fa luce sull'annoso rischio di erosione...

Mondo: I più letti